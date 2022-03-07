Российские политики и деятели культуры призвали к обмену пленными и погибшими с Украиной по принципу «всех на всех»

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На сайте Change.org появилась петиция в адрес президента РФ Владимира Путина с призывом незамедлительно начать обмен пленными и погибшими с Украиной по принципу «всех на всех».

«Подобные процедуры предусмотрены международными договорами и, исходя из гуманных соображений, их необходимо провести как можно быстрее, чтобы пленные российские военнослужащие вернулись к своим семьям, а с погибшими могли проститься их родные и близкие», — говорится в заявлении авторов петиции.

На время проведения обменов они также просят стороны соблюдать режим прекращения огня.

На момент публикации заметки петицию подписали более 800 человек, в том числе режиссер Александр Сокуров, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук, художник творческой группы «Митьки» Дмитрий Шагин, историки Лев Лурье, Ирина Левинская и Анатолий Разумов, писательница Нина Катерли, священнослужитель Григорий Михнов-Вайтенко, журналист Виталий Дымарский, депутаты Заксобрания Петербурга Борис Вишневский и Александр Шишлов, члены партии «Яблоко» Анатолий Голов и Юрий Нестеров, правозащитницы Наталия Евдокимова, Оксана Парамонова, Евгения Литвинова и другие.

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