ООН: в ходе войны в Украине погибли более 400 мирных жителей

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В Украине с начала войны по 6 марта включительно погибли по меньшей мере 406 мирных жителей, сообщило 7 марта управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

801 человек получил ранения. Среди погибших — 27 детей.

23 человека погибли на территории, подконтрольной сепаратистам.

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