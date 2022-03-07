ООН: в ходе войны в Украине погибли более 400 мирных жителей
Источник: ООН
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В Украине с начала войны по 6 марта включительно погибли по меньшей мере 406 мирных жителей, сообщило 7 марта управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
801 человек получил ранения. Среди погибших — 27 детей.
23 человека погибли на территории, подконтрольной сепаратистам.