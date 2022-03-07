Новая Зеландия ввела санкции против Путина. Ранее это сделали США, Евросоюз, Великобритания, Канада и Япония

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Новая Зеландия запретила въезд в страну более чем сотне российских политиков, бизнесменов и их родственников. Об этом сообщается на сайте новозеландского министерства иностранных дел и торговли.

В санкционный список попали в том числе президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, глава Сбербанка Герман Греф, главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Ранее персональные санкции против президента России и его окружения ввели США, Евросоюз, Великобритания, Канада, Япония.

Также западные страны ввели санкции против России экономические санкции. Самыми жесткими из них стала заморозка зарубежных активов Центробанка.

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