Международная федерация гимнастики инициировала расследование в отношении россиянина Ивана Куляка из-за буквы «Z» на его форме

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Международная федерация гимнастики (FIG) попросит независимый Фонд гимнастической этики (GEF) открыть дисциплинарное производство в отношении российского гимнаста Ивана Куляка. Об этом сообщается на сайте FIG.

Причиной стало «шокирующее поведение» Куляка на на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе, заявила федерация.

Куляк 5 марта завоевал бронзовую медаль в упражнениях на параллельных брусьях в Дохе. На церемонию награждения он вышел с буквой «Z» на форме. Рядом с ним на пьедестале стоял украинский гимнаст Илья Ковтун, завоеваший золото.

Серебряным призером соревнований стал представитель Казахстана Карими Милад.

Буква «Z» — один из символов, изображенных на российской военной технике, которая участвует в войне в Украине. Он означает «За победу».

В России буква «Z стала символом сторонников военных действий в Украине. Например, глава Кемеровской области Сергей Цивилев переименовал Кузбасс в «КуZбасс» в официальных документах областного правительства, а официальное издание властей Свердловской области стало «Областной гаZетой».

После вторжения в Украину Международная федерация гимнастики разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под эгидой организации только в нейтральном статусе. Позднее FIG решила отстранить россиян и белорусов от своих соревнований. Отстранение начнет действовать 7 марта.

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