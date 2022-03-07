«Есть небольшие подвижки по улучшению логистики гуманитарных коридоров». Завершилась третья встреча российской и украинской делегаций

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В Беловежской пуще в Беларуси завершился третий раунд переговоров России и Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство РФ в Минске.

Обсуждение проходило за закрытыми дверями и продлилось более трех часов. Во время встречи стороны сделали один перерыв.

«Есть небольшие положительные подвижки по улучшению логистики гуманитарных коридоров. По базовому политическому блоку урегулирования, прекращению огня и гарантиям безопасности консультации продолжатся», — рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк по итогам встречи.

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В ходе переговоров российская сторона «поставила ребром» вопрос работы гуманитарных коридоров», сообщил в свою очередь глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Россия надеется, что с 8 марта гуманитарные коридоры заработают. По его словам, украинская сторона заверила собеседников в этом.

«Наши ожидания от переговоров не оправдались. Надеемся, что в следующий раз сможем сделать более существенный шаг вперед», — добавил Мединский.

После начала войны в Украине российская и украинская делегация провели три встречи. Первая состоялась 28 февраля, вторая — 3 марта.

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