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Обновление. В Новосибирске, по данным издания «Тайга.Инфо», на антивоенной акции задержали 96 человек. В Иркутске, как сообщает «Иркутский инсайдер», задержаны 18 человек.

В России начались назначенные на 6 марта антивоенные акции. Их участников задерживает полиция.

Как сообщает , на акциях во Владивостоке и Хабаровске задержаны не менее 15 человек. Еще одного человека задержали в Иркутске.

Кроме того, «ОВД-Инфо» сообщает о задержании активистки в Краснодаре — из-за анонса антивоенной акции в соцсетях.

Всего, по данным «ОВД-Инфо», с 24 февраля, когда началась война в Украине, в России на антивоенных акциях задержали 8349 человек.

Что происходит в Украине и на антивоенных акциях в России

Война Российское вторжение в Украину. Одиннадцатый день войны. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Украине и на антивоенных акциях в России

Война Российское вторжение в Украину. Одиннадцатый день войны. Онлайн «Медузы»

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