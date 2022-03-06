ТАСС, «Интерфакс» и РИА Новости рассказали о разработке ядерного оружия в Украине. Одновременно, в одинаковых формулировках и со ссылкой на «компетентный источник»

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Агентства ТАСС, «Интерфакс» и РИА Новости утром 6 марта одновременно распространили сообщения о том, что в Украине проводились работы по созданию ядерного оружия. Агентства опубликовали заметки со ссылкой на источник «в одном из компетентных ведомств». В них приводятся одинаковые цитаты.

В сообщениях говорится, что Украина начала научно-исследовательские работы «с целью формирования технологического базиса для возможного создания собственного ядерного оружия» сразу после присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия в 1994 году и активизировала эти работы в 2014 году.

«НИОКР по созданию ядерного взрывного устройства, которое в дальнейшем можно было бы использовать в конструкции ядерных боезарядов, велись как по урановому, так и по плутониевому направлениям. Научное сообщество Украины обладает достаточными компетенциями для создания устройства как „имплозивного“, так и „пушечного“ типа», — утверждает «компетентный источник».

В сообщениях всех трех агентств говорится, что создать ядерное оружие Украина могла в течение нескольких месяцев.

После распада СССР ядерное оружие было вывезено с территории Украины. Страна отказалась от ядерного статуса в рамках Будапештского меморандума, который гарантировал безопасность Украины. Меморандум подписали Украина, Россия, США и Великобритания.

18 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал к переговорам в рамках меморандума. «Если они не состоятся или по их результатам не будет конкретных решений по обеспечению безопасности нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года подвергнуты сомнению», — заявил Зеленский.

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