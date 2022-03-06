Перед антивоенной акцией в Москве выставили оцепление на Манежной площади. На акциях по всей России задержаны около 650 человек
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В Москве полиция выставила оцепление на Манежной площади, где на 14:00 назначена акция против войны с Украиной.
Avtozak Live сообщает, что к площади прибыли около 20 автобусов полиции. У прохожих выборочно проверяют документы и содержимое сумок. Красная площадь закрыта на вход.
В Санкт-Петербурге к Гостиному двору, где также планируется антивоенная акция, прибыл ОМОН.
Ранее акции против войны с Украиной прошли на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. Полиция задержала около 650 их участников.
Всего с начала войны с Украиной, по данным «ОВД-Инфо», на антивоенных акциях задержали 9231 человека.