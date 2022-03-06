Перед антивоенной акцией в Москве выставили оцепление на Манежной площади. На акциях по всей России задержаны около 650 человек

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В Москве полиция выставила оцепление на Манежной площади, где на 14:00 назначена акция против войны с Украиной.

Avtozak Live сообщает, что к площади прибыли около 20 автобусов полиции. У прохожих выборочно проверяют документы и содержимое сумок. Красная площадь закрыта на вход.

В Санкт-Петербурге к Гостиному двору, где также планируется антивоенная акция, прибыл ОМОН.

Ранее акции против войны с Украиной прошли на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. Полиция задержала около 650 их участников.

Всего с начала войны с Украиной, по данным , на антивоенных акциях задержали 9231 человека.

Что происходит в Украине и на антивоенных акциях в России

Война Российское вторжение в Украину. Одиннадцатый день войны. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Украине и на антивоенных акциях в России

Война Российское вторжение в Украину. Одиннадцатый день войны. Онлайн «Медузы»

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