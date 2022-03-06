На антивоенных акциях в Москве и Петербурге начались задержания

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В центре Москвы полиция начала задерживать людей, которые вышли на акцию против войны с Украиной.

Как сообщает Avtozak Live, протестующих задерживают на Манежной площади и на Моховой улице.

В числе задержанных — председатель комитета « » Светлана Ганнушкина.

На антивоенной акции в Петербурге, которая проходит у Гостиного двора, также задерживают протестующих. Издание «Бумага» сообщает, что в числе задержанных оказались и журналисты.

6 марта антивоенные акции проходят по всей России. По данным , полиция задержала более тысячи человек.

Что происходит в Украине и на антивоенных акциях в России

Война Российское вторжение в Украину. Одиннадцатый день войны. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Украине и на антивоенных акциях в России

Война Российское вторжение в Украину. Одиннадцатый день войны. Онлайн «Медузы»

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