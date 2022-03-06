На антивоенных акциях в Москве и Петербурге начались задержания
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В центре Москвы полиция начала задерживать людей, которые вышли на акцию против войны с Украиной.
Как сообщает Avtozak Live, протестующих задерживают на Манежной площади и на Моховой улице.
В числе задержанных — председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина.
На антивоенной акции в Петербурге, которая проходит у Гостиного двора, также задерживают протестующих. Издание «Бумага» сообщает, что в числе задержанных оказались и журналисты.
6 марта антивоенные акции проходят по всей России. По данным «ОВД-Инфо», полиция задержала более тысячи человек.