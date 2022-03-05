Сингапур присоединился к санкциям против России из-за войны в Украине

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Власти Сингапура в рамках санкций из-за российского вторжения в Украину запретили заключать сделки с четырьмя российскими банками — ВТБ, ВЭБ.РФ, Промсвязьбанк и «Россия». Их активы будут заморожены, говорится в заявлении МИД Сингапура.

Ограничения также предполагают запрет на операции и предоставление финансовых услуг, которые способствуют сбору средств в пользу правительства РФ, Банка России и организаций, связанных с ними.

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Кроме того, Сингапур ввел запрет на экспорт в Россию товаров военного назначения, а также электроники и компьютеров.

После того как Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, а также начала военные действия на территории Украины, против нее ввели несколько раундов жестких экономических санкций. Под ограничения попали банки, импорт продукции, российские бизнесмены и чиновники, а также лично президент РФ Владимир Путин.

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