Путин о военном положении в России: у нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет
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Президент России Владимир Путин заявил, что предпосылок для введения военного положения в России пока нет.
«Военное положение вводится в стране <…> в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. Но у нас такой ситуации нет, и я надеюсь, не будет», — заявил он.
В то же время Путин отметил, что если другие страны попытаются ввести бесполетную зону над Украиной, это «в ту же секунду» будет расценено Россией как их участие в конфликте.