Путин о военном положении в России: у нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Президент России Владимир Путин заявил, что предпосылок для введения военного положения в России пока нет.

«Военное положение вводится в стране <…> в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. Но у нас такой ситуации нет, и я надеюсь, не будет», — заявил он.

В то же время Путин отметил, что если другие страны попытаются ввести бесполетную зону над Украиной, это «в ту же секунду» будет расценено Россией как их участие в конфликте.

Читайте также

Война Российское вторжение в Украину. Десятый день войны. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Российское вторжение в Украину. Десятый день войны. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь