ООН: в Украине за время войны погибли более 350 мирных жителей

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В ходе войны в Украине погиб по меньшей мере 351 мирный житель и 707 получили ранения. Такие данные приводит ООН за период с начала войны по 4 марта включительно.

Большая часть смертей наступила в результате обстрелов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракетных и авиаударов. На территории, подконтрольной сепаратистам, были зарегистрированы 23 смерти и 93 случаев ранения.

Среди погибших 22 ребенка. По меньшей мере 36 детей получили ранения.

Читайте также

Война Российское вторжение в Украину. Десятый день войны. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Российское вторжение в Украину. Десятый день войны. Онлайн «Медузы»