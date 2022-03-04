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The Times сообщила о трех попытках покушения на Зеленского за неделю

Источник: The Times

За последнюю неделю президент Украины Владимир Зеленский пережил минимум три попытки покушения, пишет британская The Times.

По данным издания, с заданием убить президента Украины в страну были отправлены две группировки — наемники ЧВК Вагнера и чеченский спецназ.

Как утверждает газета, все покушения сорвались из-за действий сотрудников ФСБ, выступающих против войны в Украине.

«Вагнеровцы» понесли потери во время попыток убить Зеленского, сообщил источник издания, близкий к группировке. Он назвал «невероятным» уровень осведомленности службы безопасности президента об операции.

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