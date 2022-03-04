S7 сообщила об отмене всех международных рейсов с 5 марта
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Российская авиакомпания S7 сообщила об отмене с 5 марта всех международных рейсов.
Пассажиры отмененных рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines. Они помогают туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров. Также пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета после получения смс об отмене рейса.
Ранее S7 отменила рейсы в страны Евросоюза, закрывшего воздушное пространство для российских самолетов, а затем и в ряд других стран. Также прекращены рейсы в ряд южных регионов России.