«Эхо Москвы» удалило сайт и все аккаунты в соцсетях
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Радиостанция «Эхо Москвы» сообщила, что вынуждена «удалить все корпоративные аккаунты соцсетей и отключить сайт».
После блокировки сайта и ликвидации радиоканала «Эхо Москвы» продолжало вещание на ютьюбе. После объявления об отключении аккаунтов ютьюб-канал перестал открываться.
Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов сообщил, что департамент имущества Москвы решил разорвать договор аренды помещения, а интернет-провайдеры получили уведомление о разрыве договора от «Газпром-медиа» (мажоритарного акционера радиостанции).
«Эхо Москвы» было заблокировано и затем ликвидировано после получения от Генпрокуратуры предписания, в котором утверждалось, что радиостанция распространяет ложные сведения о «спецоперации» российских военных в Украине. По тому же основанию в России после начала войны были заблокированы многие другие СМИ с независимыми редакциями, в том числе «Медуза».