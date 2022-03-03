США объявили о санкциях против Пескова, Усманова, Ротенбергов и членов их семей
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Власти США объявили о санкциях против представителей российской элиты, членов их семей и компаний. Их американские активы будут заморожены, а имущество — заблокировано, сообщается на сайте Белого дома.
Среди тех, кто попал в санкционный список:
- пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,
- миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги,
- основателя USM Holdings Алишер Усманов (а также его яхта Dilbar и частный самолет),
- глава «Транснефти» Николай Токарев,
- предприниматель Евгений Пригожин,
- председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов,
- глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
Ранее о санкциях против Шувалова и Усманова объявила Великобритания.
США также вводят визовые ограничения в отношении 19 российских олигархов и 47 членов их семей и лиц из ближайшего окружения.
Ограничения за «дезинформацию» затронут семь российских организаций, в том числе Фонд стратегической культуры, портал «Одна Родина», издание «Ритм Евразии», журнал «Камертон». Кроме того, под санкции попадут 26 человек из России и Украины, связанные с этими структурами.