США объявили о санкциях против Пескова, Усманова, Ротенбергов и членов их семей

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Власти США объявили о санкциях против представителей российской элиты, членов их семей и компаний. Их американские активы будут заморожены, а имущество — заблокировано, сообщается на сайте Белого дома.

Среди тех, кто попал в санкционный список:

пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,

миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги,

основателя USM Holdings Алишер Усманов (а также его яхта Dilbar и частный самолет),

и частный самолет), глава «Транснефти» Николай Токарев,

предприниматель Евгений Пригожин,

председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов,

глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Ранее о санкциях против Шувалова и Усманова объявила Великобритания.

США также вводят визовые ограничения в отношении 19 российских олигархов и 47 членов их семей и лиц из ближайшего окружения.

Ограничения за «дезинформацию» затронут семь российских организаций, в том числе Фонд стратегической культуры, портал «Одна Родина», издание «Ритм Евразии», журнал «Камертон». Кроме того, под санкции попадут 26 человек из России и Украины, связанные с этими структурами.

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