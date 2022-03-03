Минобороны РФ объявило о назревающей гуманитарной катастрофе в городах Украины. И обвинило в этом «нацистов»

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Минобороны РФ 3 марта сообщило, что в Мариуполе, Киеве, Харькове, Сумах и других населенных пунктах Украины назрела или назревает гуманитарная катастрофа.

Ответственность за это, как следует из сообщения ТАСС, в Минобороны возлагает на «украинских нацистов», которые якобы «блокируют десятки тысяч граждан Украины и не выпускают их в безопасные места».

Названные Минобороны РФ украинские города — основные цели российских войск в первую неделю войны. Они подвергаются обстрелам, в некоторых из них идут бои.

Утром 3 марта президент Украины Владимир Зеленский упрекнул власти РФ в том, что они «пришли разрушать города» в Украине и одновременно рассказывают о планах посылать туда гуманитарную помощь.

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