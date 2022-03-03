Кремль назвал «уткой» слухи о введении военного положения в России

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Слухи о планах российских властей ввести военное положение в ряде регионов страны — это утка. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также опроверг информацию о том, что после 8 марта мужчинам призывного возраста будет запрещено покидать Россию. Представитель Кремля призвал не становиться жертвами слухов.

Это все в соцсетях и так далее — это все ходят чистые «утки». Потом граждане их пересылают друг другу и так далее. Поэтому нужно очень аккуратно относиться ко всей информации и не становиться жертвами обычных слухов и обманов.

О том, что в России могут ввести военное положение (и это может произойти уже 4 марта), в частности, ранее сообщали власти Киева, ссылаясь на данные разведки.

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