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Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал награду в 500 тысяч долларов за голову каждого «командира украинских националистов». Об этом он «не как чиновник» заявил в своем телеграм-канале.

Объявляется награда за головы командиров украинских националистов: бандеровцев, «Азова», дудаевского батальона шайтанов.

Говорю это не как чиновник, а как доброволец от имени патриотов России, таких же добровольцев, имеющих финансовые возможности, и которые изъявили желание выплатить по 500 тысяч долларов за голову каждого командира.

Кадыров также обратился к руководству Вооруженных сил и Службы безопасности Украины. По его словам, они «должны были разобраться в ситуации» и вместе с российскими военными «вышвырнуть нацистскую шакалью нечисть с территории Украины».

Но почему-то вы больше испугались бандеровцев. Не бойтесь их! Рядом с российскими военными вам не должно быть страшно. Наоборот, вы только ускорите процесс без потерь в рядах армии и мирного населения, без разрушения городов.

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил глава Чечни, нужно понять, что «его не спасут никакие бункеры». Украинский лидер «лично несет ответственность за гибель украинских солдат», считает Кадыров. «Выход из ситуации один — полное выполнение условий российской стороны», — говорится в его сообщении.

Военнослужащие из Чечни участвуют в «спецоперации» в Украине в составе российских войск. Об их деятельности Кадыров регулярно рассказывает в своем телеграм-канале.

На следующий день после начала войны в Украине Кадыров собрал в Грозном более 12 тысяч бойцов силовых структур республики, а также потребовал, чтобы Зеленский извинился перед Путиным.

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