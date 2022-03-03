Генпрокуратура: следование призывам к «якобы мирным „антивоенным“ акциям» — это участие в деятельности экстремистской организации
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Генпрокуратура РФ заявила, что участие в «якобы мирных „антивоенных“ акциях» может быть квалифицировано как участие в деятельности экстремистской организации (наказывается лишением свободы на срок до шести лет).
«Необходимо учитывать, что источником многих таких призывов являются объединения, запрещенные решением суда на территории Российской Федерации в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности», — заявило ведомство.
Заявление Генпрокуратуры, судя по всему, связано с призывом оппозиционера Алексея Навального выходить на ежедневные акции против вторжения России в Украину.
После начала российского вторжения в Украину Генпрокуратура пригрозила обвинением в госизмене за помощь иностранным государствам, действующим против России, а также потребовала от Роскомнадзора заблокировать ряд СМИ за публикацию якобы недостоверной информации о российской «спецоперации».