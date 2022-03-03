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За месяц до вторжения РФ в Украину представители российских госбанков и Центробанка представили правительству и президенту Владимиру Путину свои оценки возможных последствий для экономики от жесткого варианта санкций. Об этом Frank Media рассказали четыре источника.

Выступления перед властями страны готовили команды Сбербанка, ВТБ и ЦБ. По словам трех собеседников издания, им важно было показать экономические последствия от дальнейшей эскалации конфликта с Украиной.

«Признание Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик тогда рассматривалось как самый жесткий сценарий. Даже участники с самой буйной фантазией не могли представить, к каким последствиям это приведет», — заявил один из источников Frank Media.

Издание опубликовало основные пункты презентации, которую подготовили банкиры. Они посчитали, что жесткие санкции приведут:

к сильному падению, ВВП — от 10% и более;

к резкому — с 4% до 12% — росту безработицы и снижению доходов населения;

необходимости докапитализации банков на 5-6 триллионов рублей;

росту ключевой ставки до 20-30%;

росту курсов валют до 150-200 рублей;

задержке развития страны из-за технологического эмбарго.

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При этом, по словам источников Frank Media, ни в одном сценарии банкиров не рассматривались санкции против Центробанка. В итоге о них объявили США, Евросоюз, Великобритания и Япония, фактически лишив ЦБ возможности использовать международные резервы.

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