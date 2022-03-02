В Москве задержали матерей с детьми 7-11 лет, которые пришли к посольству Украины с цветами и плакатом «Нет войне»

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В Москве полиция задержала двух женщин и пятерых их детей в возрасте от семи до 11 лет, которые 1 марта пришли возложить цветы к посольству Украины. Об этом в фейсбуке рассказала старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС Александра Архипова.

«Дети нарисовали плакат и пошли с ним. Всех их задержала полиция, сначала держали автозаке, потом привезли в ОВД Пресненское. <…> У родителей отобрали телефоны, связи больше нет, на родителей орут, угрожают лишить родительских прав», — написала Архипова.

По ее словам, родителей с детьми сначала хотели оставить на ночь в ОВД, но позднее отпустили. «Впереди суд, штрафы, родители боятся сами понятно чего», — добавила Архипова.

После вторжения России в Украину 24 февраля в российских городах, а также зарубежом прошли антивоенные акции. В России их участников массово задерживали. Всего, по данным проекта , были задержаны около семи тысяч человек, из них более 300 человек 1 марта.

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