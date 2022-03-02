«Сегодня ближе к вечеру наша делегация будет ждать на месте» Песков заявил о готовности России продолжать переговоры
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Российская делегация будет готова продолжать переговоры с украинской стороной во второй половине дня 2 марта, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Сегодня во второй половине дня ближе к вечеру наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков», — сказал он.
Власти Украины пока не сообщили, приедет ли украинская делегация на встречу с россиянами.
Первая встреча украинских и российских переговорщиков прошла на украино-белорусской границе 28 февраля. Вторая встреча, по предварительным данным, пройдет на границе Беларуси и Польши.