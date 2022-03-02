ООН: после начала войны Украину покинули 836 тысяч человек

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

За последние шесть дней Украину покинули 835 928 человек, сообщила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту.

28 февраля верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что общее количество беженцев в результате войны в Украине может достичь четырех миллионов человек.

По данным на первую половину 2021 года, население Украины составляло 41,4 миллиона человек.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь