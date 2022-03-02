На заседании Совбеза Беларуси показали карту военных действий со стрелкой, указывающей на Молдавию. Кишинев вызвал белорусского посла

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Молдавии вызвал посла Беларуси после того, как на заседании Совета безопасности в Минске 1 марта была продемонстрирована карта военных действий в Украине с красной стрелкой, указывающей на молдавскую территорию.

Как следует из официального сообщения правительства Молдовы, посол Анатолий Калинин объяснил случившееся «неверным представлением информации» сотрудниками белорусского Минобороны.

На карте показаны красные стрелки, предположительно, соответствующие направлениям вторжения российских войск в Украину. Одна из них указывает из района Одессы на территорию самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики, которую Молдавия считает своей частью (и где размещены российские миротворцы). Сама территория Украины на карте разделена на четыре части с надписями «зона ответственности ».

Читайте также

Война Российское вторжение в Украину. Седьмой день войны. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Российское вторжение в Украину. Седьмой день войны. Онлайн «Медузы»