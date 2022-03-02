Bellingcat: ракета, ударившая по центральной площади Харькова, выглядит как российский «Калибр»

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Крылатая ракета, которой был нанесен удар по площади Свободы в Харькове, похожа по очертаниям и размеру на российскую ракету «Калибр», сообщил участник расследовательской группы Христо Грозев.

К такому выводу в Bellingcat пришли, изучив видеозапись удара. «Разумеется, у Украины таких ракет нет», — отметил Грозев.

Удар по площади Свободы в Харькове, где расположено здание областной администрации, был нанесен утром 1 марта. Погибли семь человек, более 20 получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот удар «неприкрытым террором».

Ряд российских СМИ публиковали статьи о том, что российские военные «не связаны со взрывом в Харькове».