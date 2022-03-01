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Бывший руководитель сервиса «Яндекс.Новости» Лев Гершензон призвал своих коллег по компании перестать скрывать сведения о войне России с Украиной, чтобы не быть «соучастниками ужасного преступления». Об этом он написал в фейсбуке.

Сегодня шестой день, когда на главной странице Яндекса минимум 30 миллионов российских пользователей видят, что никакой войны нет, тысяч погибших российских солдат нет, десятков погибших под российскими бомбежками мирных жителей нет, нет десятков пленных, нет огромных разрушений в разных украинских городах.

То, что значительная часть населения России может считать, что войны нет, является основой и движущей силой этой войны. Яндекс сегодня — ключевой элемент в сокрытии информации о войне. Каждый день и час таких «новостей» — это человеческие жизни. И вы, мои бывшие коллеги, за это тоже отвечаете.

Гершензон напомнил бывшим коллегам, что они в ответе перед миллионами пользователей, поэтому, если не могут ничего сделать в сложившихся обстоятельствах, то должны уволиться из «Яндекса».

Поддержите «Медузу». Сейчас. Это критически важно Мы готовимся к худшему. Из-за войны с Украиной власти могут начать блокировать независимые СМИ в любой момент. В то же время международные санкции в отношении Центробанка и других российских кредитных организаций создают серьезные риски для нашего краудфандинга. Поэтому мы просим вас помочь нашей редакции. Прямо сейчас. Что важно знать: мы независимое издание, мы работаем только в интересах наших читателей, мы не планируем закрываться. Несмотря ни на что. Спасибо вам!

24 февраля Владимир Путин объявил о проведении «специальной операции» по «денацификации и демилитаризации Украины» и защите жителей Донбасса от «геноцида». Через двое суток после начала российского вторжения Роскомнадзор стал рассылать предупреждения СМИ о том, что они публикуют «недостоверную информацию» об обстрелах украинских городов российскими войсками и о гибели мирных жителей Украины, а также в своих материалах называют «спецоперацию» «нападением, вторжением, либо объявлением войны».

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Война Российское вторжение в Украину. Шестой день. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Украине прямо сейчас

Война Российское вторжение в Украину. Шестой день. Онлайн «Медузы»

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