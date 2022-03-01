Собянин: попытки уличных беспорядков в Москве будут последовательно пресекаться
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Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал «последовательно пресекать уличные беспорядки».
Как написал чиновник в своем блоге, московские предприниматели, «которые не поддержали призывы в пользу Украины», стали получать массовые угрозы из-за рубежа.
Руководителей и владельцев предприятий кошмарят, угрожают расправой и убийством. Большая часть этого информационного потока идет из-за границы, ботами. На сайты организаций и учреждений идут беспрерывные ddos-атаки. С взломанных сайтов хакеры транслируют лозунги против нашей страны и призывают выходить на улицы. По телефонам граждан идет настоящая психическая информационная атака.
Собянин попросил не поддаваться на призывы провокаторов, направленные «на подрыв управления городом и создание атмосферы хаоса, который мы не так давно наблюдали в том же Казахстане».
Все попытки организовать уличные беспорядки будут последовательно пресекаться. Нам не страшны внешние враги, когда мы едины и сплочены. Нас пытаются расколоть, противопоставить, раскачать, перессорить. Ничего не выйдет. Все городские программы будут реализованы, и развитие города будет продолжено. Москва много раз в своей истории переживала сложные времена. И всегда побеждала. Так будет и в этот раз.