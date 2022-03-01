Губернатор Сумской области Украины сообщил о первом обмене пленными

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Глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий рассказал об обмене пленными между украинской и российской сторонами.

«Первый обмен пленными в Сумской области состоялся! Мы обменяли пятерых наших мужчин из территориальной обороны на одного российского офицера военной полиции», — написал Живицкий в фейсбуке.

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Он также выложил два видео, на которых снят, предположительно, один и тот же человек в камуфляжной форме. На одном из видео он называет себя Юрием Никитиным, уроженцем Омска 1997 года рождения.

Рядом с ним в кадре стоит женщина. Мужской голос за кадром говорит, что ее зовут Светлана и что она ведет военнослужащего «к командиру для обмена». «Вот это видео — страховка», — добавляет мужчина за кадром.

Россия начала военное вторжение в Украину 24 февраля. Ранее о случаях обмена пленными между воюющими сторонами не сообщалось.

Минобороны РФ не сообщает число погибших, раненых и попавших в план в ходе «спецоперации» в Украине. Сам факт гибели российских военнослужащих Минобороны подтвердило лишь на четвертый день войны, не назвав при этом их количество.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на утро 1 марта, потери российской армии с начала вторжения составили более 5700 человек, еще 200 человек попали в плен. О потерях украинской стороны Генштаб не сообщил.

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