Зеленский: Украина обращается с просьбой о немедленном принятии в ЕС по специальной процедуре

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его правительство обращается к Евросоюзу с просьбой о «немедленном» принятии по «новой специальной процедуре».

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью, что Украина, по ее мнению, должна будет стать частью Евросоюза, но не высказалась за срочное принятие страны в объединение.

За день до этого Зеленский заявил, что настал момент, чтобы «раз и навсегда закрыть многолетнюю стратегическую дискуссию и принять решение о членстве Украины в Европейском Союзе».

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