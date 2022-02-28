МВД Украины и жители Харькова сообщили, что микрорайоны города обстреливают российскими «Градами»

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Несколько районов Харькова подверглись массированным ракетным обстрелам днем 28 февраля. Об этом сообщил в фейсбуке советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он заявил, что в результате обстрелов города российскими системами залпового огня «Град» погибли десятки и ранены сотни людей.

Видео обстрела Харькова также публикует УНИАН. По данным «Украинской правды», обстрелы велись по микрорайонам Алексеевка, Салтовка, Павлополь, там проживает более миллиона человек.

«Это страшно, лупят из артиллерии просто по жилым домам. Подсчитать потери пока невозможно. Возможно, дальше пойдет наступление», — сказал изданию зампредседателя Харьковской областной администрации Роман Семенуха.

Мы спрятали это видео, поскольку в записи есть нецензурные слова Все равно хочу увидеть

Российское Минобороны утверждает, что в ходе «специальной операции» в Украине точечно уничтожает объекты военной инфраструктуры украинской армии, не угрожая жизням мирного населения. Украина сообщала о многочисленных жертвах и раненых среди военнослужащих и гражданского населения.

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