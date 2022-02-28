ЦИК Беларуси: две трети граждан поддержали на референдуме изменения в Конституцию

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В референдуме о внесении изменений в Конституцию Беларуси приняли участие 5,3 миллиона граждан страны (78,63% от общего числа граждан, имеющих право голоса), сообщил белорусский Центризбирком в ночь на 28 февраля.

По предварительным данным, за изменение Конституции страны проголосовали 4 440 813 человек (65,16% от общего количества участников референдума), против выступили 686 165 человек (10,07%).

Основной день референдума состоялся 27 февраля. В бюллетене для голосования только один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?». Решение, принятое на референдуме, вступит в силу спустя 10 дней после того, как его официально опубликуют.

Изменение Конституции Беларуси было инициировано Александром Лукашенко после массовых протестов против итогов президентских выборов, состоявшихся в августе 2020 года. Все изменения и дополнения Конституции Беларуси, вынесенные на референдум, были представлены в указе Александра Лукашенко в январе 2022 года. Среди них — в Конституции предлагается прописать, что один и тот же человек не может занимать пост президента страны больше двух сроков. Сейчас ограничений нет.

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