Минобороны РФ заявило, что «завоевало господство в воздухе над всей Украиной»

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Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины, объявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, с начала военной операции России в Украине поражены 1114 объектов украинской военной инфраструктуры. Всего уничтожены 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники.

За истекшие сутки уничтожили восемь боевых машин «Бук М-1», станции наведения ЗРК С-300 и «Бук М-1», три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один боевой самолет сбит в воздухе.

К утру 28 февраля российская армия взяла под контроль украинские города Бердянск и Энергодар, рассказал Конашенков. Также, по его словам, российскими военными полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции.

Представитель Минобороны повторил, что российская военная операция не угрожает гражданскому населению и, в частности, мирные жители Киева могут беспрепятственно и безопасно эвакуироваться из города по трассе Киев-Васильков.

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