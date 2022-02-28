Минобороны РФ впервые показало видео авиаударов в Украине

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Минобороны России показало кадры применения боевых вертолетов в Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ролике показан взлет ударных вертолетов Ка-52, Ми-35, Ми-28Н, и транспортно-боевой Ми-8. Потом идут кадры с ударами и уничтоженной техникой.

Вечером 28 февраля Минобороны РФ отчиталось о поражении 1146 объектов военной инфраструктуры Украины, уничтожении 311 танков, 42 самолетов и вертолетов, 51 реактивной системы залпового огня, 147 орудий артиллерии и минометов, 263 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ведомство также заявило, что за последние сутки сдались еще 110 украинских военнослужащих.

Независимого подтверждения этой информации нет.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» для защиты жителей Донбасса, «демилитаризации» и «денацификации» Украины. После этого украинские города неоднократно подвергались обстрелам. Российское Минобороны отрицает свою причастность к этому, заявляя, что наносит удары только по военным объектам.

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