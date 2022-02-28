ФСБ призвала сообщать о контактах с возможными украинскими шпионами — под угрозой уголовной ответственности
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Управление ФСБ по Москве и Московской области призвало сообщать о контактах с людьми, которые «могут использоваться спецслужбами Украины для ведения деятельности против безопасности РФ».
В ФСБ заявили, что граждане Украины все чаще заявляют о попытках украинских спецслужб использовать живущих в России соотечественников для «разведывательной и диверсионной деятельности».
Судя по всему, обращение адресовано в первую очередь не к гражданам России, поскольку содержит предупреждение об уголовной ответственности за шпионаж и за сотрудничество с иностранной разведкой (к россиянам в этом случае применяется статья о госизмене).
«Только инициативное обращение и оказание содействия органам федеральной службы безопасности позволит избежать уголовной ответственности», — заявили в ФСБ.
Накануне Генпрокуратура предупредила россиян, что помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ, классифицируется как госизмена.