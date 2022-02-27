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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании Интернационального легиона территориальной обороны, в который смогут вступать иностранные граждане.

«Всем иностранцам, желающим приобщиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны», — заявил он.

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