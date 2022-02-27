Власти Украины: российские войска вошли в Харьков и взяли под контроль Новую Каховку

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Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил в фейсбуке, что российские военные прорвались в Харьков.

Украинские военные оказывают сопротивление, заявил Синегубов. Глава облгосадминистрации попросил мирных жителей не выходить на улицы.

Под контролем российских войск оказалась Новая Каховка в Херсонской области, сообщает УНИАН со ссылкой на мэра города Владимира Коваленко. В городе, как утверждается, сняли украинские флаги.

Власти России эти данные пока не комментировали.

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