В Беларуси проходит основной день голосования по изменению Конституции

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В Беларуси начался основной день референдума о внесении изменений в Конституцию страны. С 22 по 26 февраля в Беларуси проходило досрочное голосование. Сегодня участки для голосования открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 (совпадает с московским). Об этом сообщает Zerkalo.io.

В бюллетене для голосования только один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?». Решение, принятое на референдуме, вступит в силу спустя 10 дней после того, как его официально опубликуют.

Всего в списки для голосования включили 6 818 948 граждан страны, что, как отмечает издание, на 26 тысяч меньше, чем на президентских выборов 2020 года. По всей стране сформировано 5,5 тысячи участковых комиссий, списки членов которых засекретили. Участки за пределами Беларуси решили не открывать. Наблюдателей от ОБСЕ на голосовании не будет, пишет Zerkalo.io.

Все изменения и дополнения Конституции Беларуси, вынесенные на референдум, были представлены в указе Александра Лукашенко в январе 2022 года. Среди них — в Конституции предлагается прописать, что один и тот же человек не может занимать пост президента страны больше двух сроков. Сейчас ограничений нет.

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