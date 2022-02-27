Российские комики написали открытое письмо против войны с Украиной

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Российские комики написали открытое письмо с призывом к «господину президенту» остановить войну с Украиной. Текст письма есть в распоряжении «Медузы».

Мы всем сообществом комиков выступаем против войны, которая идет сейчас на территории Украины.

Наше дело жизни буквально направлено на то, чтобы люди смотрели на свои проблемы под другим углом, смеялись и радовались. Но есть вещи и явления, которые под любым углом вызывают только одни эмоции: страх, злость, чувство потери и беспомощности. И одно из этих явлений — война. Гибнут люди, разрушаются города, паника и страх селятся внутри всех, кто не в силах влиять на ситуацию.

Человек научился говорить, чтобы разговаривать и договариваться. Поэтому мы призываем вас остановить военные действия на территории Украины и урегулировать несогласия с помощью переговоров.

На момент публикации новости его подписали более 260 человек, в том числе Александр Долгополов, Михаил Шац, Артур Чапарян, Гарик Оганисян, Вера Котельникова, Денис Чужой, Слава Комиссаренко, Идрак Мирзализаде.

Читайте также

Война Российское вторжение в Украину. Четвертый день войны. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Российское вторжение в Украину. Четвертый день войны. Онлайн «Медузы»

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!