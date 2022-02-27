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«ОВД-Инфо»: после вторжения в Украину на антивоенных акциях в России задержали почти шесть тысяч человек

Источник: ОВД-Инфо

С 24 февраля, когда российские войска вторглись в Украину, на антивоенных акциях по всей России задержали не менее 5814 человек. Об этом сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо».

Из общего количества задержанных не менее 2667 человек были задержаны 27 февраля.

24 февраля Следственный комитет РФ предупредил об ответственности за проведение антивоенных акций. Но подобные выступления все равно ежедневно проходят в разных городах страны.

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