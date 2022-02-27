ООН: больше 360 тысяч украинцев стали беженцами

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С начала войны в Украине свои дома были вынуждены покинуть 368 тысяч жителей страны. Об этом сообщил в твиттере верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Жители Украины уезжают в Польшу, Венгрию, Румынию и другие европейские страны, отметил Гранди.

Накануне, 26 февраля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщал о 100 тысячах украинских беженцев.

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