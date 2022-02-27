Минобороны РФ обвинило армию Украины в применении фосфорных боеприпасов

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Вооруженные силы Украины начали массово применять боеприпасы, начиненные фосфором, в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостомель, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, «используются 122-миллиметровые снаряды к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 «Град», еще советского производства». «Применение данных боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» 1980 года», — подчеркнул Конашенков.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что «штурмовые отряды «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация) размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах Мариуполя, используя местное население в качестве «живого щита», а в Северодонецке Луганской области «националисты» действуют как заградительные отряды — под угрозой расстрела пытаются остановить отступающих украинских военных.

Независимого подтверждения этой информации нет.

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