Минобороны РФ обвинило армию Украины в применении фосфорных боеприпасов
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Вооруженные силы Украины начали массово применять боеприпасы, начиненные фосфором, в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостомель, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
По его словам, «используются 122-миллиметровые снаряды к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 «Град», еще советского производства». «Применение данных боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» 1980 года», — подчеркнул Конашенков.
Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что «штурмовые отряды «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация) размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах Мариуполя, используя местное население в качестве «живого щита», а в Северодонецке Луганской области «националисты» действуют как заградительные отряды — под угрозой расстрела пытаются остановить отступающих украинских военных.
Независимого подтверждения этой информации нет.