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Международная федерация дзюдо приостановила статус Путина как почетного президента

Источник: Международная федерация дзюдо

Международная федерация дзюдо заявила, что приостанавливает статус Владимира Путина как почетного президента организации «в свете военного конфликта в Украине».

Решение также касается статуса Путина как посла федерации.

Путин — мастер спорта по дзюдо. В детстве он занимался в одной секции с Аркадием Ротенбергом, который в годы его президентства стал одним из крупнейших бизнесменов России. Путин стал почетным президентом Международной федерации дзюдо в 2008 году.

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