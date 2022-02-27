ФИФА: сборная России будет играть домашние матчи на нейтральных полях, без зрителей и под названием «Российский футбольный союз»

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Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что сборная России будет проводить домашние матчи на нейтральной территории и без зрителей, не сможет использовать российские флаг и гимн, а также будет выступать под названием «Российский футбольный союз».

Решение принято в связи с вторжением России в Украину.

В ФИФА также сообщили, что приняли к сведению отказ Польши, Швеции и Чехии играть против России в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022, и будет искать вместе с ними «приемлемое решение».

Меры ФИФА аналогичны санкциям, которые вводили против российского спорта из-за допинговых нарушений. Так, спортсмены из России выступают как «Олимпийский комитет России» или «Олимпийские спортсмены из России».

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