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Политик Лев Шлосберг заявил, что в России не будут организовываться похороны военнослужащих, погибших в ходе войны в Украине. Об этом он написал в своем телеграме.

По мнению Шлосберга, «никаких похорон погибших не запланировано, никакие тела в гробах в Россию везти не намерены, прощания и похороны проводить не собираются».

«Урок» 2014 года учтен грубо и примитивно: теперь последним местом тела погибшего военнослужащего будет мобильный крематорий. А родных известят, что мужчина «погиб при выполнении обязанностей воинской службы» «вне мест постоянной дислокации». А где развеют пепел, будут знать только участники спецоперации.

Политик выразил мнение, что с родных погибших будут брать подписки о неразглашении гибели родственника, «исходя из интересов Российской Федерации». «Войны нет. Погибших нет. Могил нет. Людей просто не станет. Навсегда», — написал Шлосберг.

Власти Украины утром 26 февраля заявили, что в стране убиты 3500 российских военных. Киев обратился в Красный крест с просьбой помочь доставить тела погибших в Россию.

Минобороны РФ до сих пор официально не сообщало ни об одном погибшем в результате действий российских войск в Украине. Так как Россия формально не находится в состоянии войны, эти данные являются засекреченными.

Издание «Псковская губерния», директором которого являлся Шлосберг, в 2014 году первым среди российских СМИ опубликовало репортаж о похоронах российских военных, погибших в боестолкновениях на Донбассе, участие в которых Россия отрицала.

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