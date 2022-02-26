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Канал «Пятница!» разорвал сотрудничество с украинской студией, которая снимает шоу «Орел и решка»

Источник: Пятница!

Телеканал «Пятница!» сообщил о прекращении сотрудничества с украинской продакшен-компанией TeenSpirit, которая снимает шоу о путешествиях «Орел и решка». Об этом сообщается в телеграм-канале «Пятницы!».

«В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным», — заявили в пресс-службе «Пятницы!».

Ранее 26 февраля канал сообщил о прекращении сотрудничества с продюсером TeenSpirit Мариной Гранкиной, так как «она публично высказывалась в адрес президента РФ». После этих слов Гранкину уволили, заявила «Пятница!» Гранкина это опровергла.

Кроме того, 26 февраля стало известно, что телеканал ТНТ отказался от сотрудничества с продюсером шоу «Холостяк» Арменом Оганяном, который осуждал вторжение России в Украину в своих соцсетях.

Телеканал «Пятница!», как и ТНТ, входит в холдинг «Газпром-медиа». «Орел и решка» — один из флагманских проектов канала. Проект выходил на «Пятнице!» практически с самого основания канала в 2013 году.

«Орел и решка» — шоу, в котором двое ведущих отправляются в разные города мира на выходные. Один из них должен прожить два дня на 100 долларов, второй получает «золотую» банковскую карту. Ведущие определяют, кому достанется карта, бросая монетку.

«Орел и решка» выходит с 2011 года. Среди ведущих программы были Регина Тодоренко, Андрей Бедняков, Антон Птушкин, Анастасия Ивлеева. Кроме «Пятницы!», его транслирует украинский «Новый канал».

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