Агентство S&P понизило кредитные рейтинги России и Украины. Рейтинг РФ вернулся в «мусорную» категорию

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Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «ВВВ-» до «BB+», Украины — с «B» до «B-». Об этом сообщается на сайте агентства.

Таким образом, кредитный рейтинг России вернулся из категории инвестиционных в категорию «мусорных», где он находился в 2015-2018 годах.

S&P сослался на уже введенные санкции против России и ожидание новых. Рейтинг РФ находится в списке под наблюдением, что означает вероятность дальнейшего снижения в ближайшие 90 дней, поясняет РБК.

Рейтинг Украины, который также находится в «мусорной» категории, опустился с «B» до «B-» из-за военных действий в стране.

В свою очередь агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с «B» до «CCC». Агентство Moodyʼs поместило долгосрочные кредитные рейтинги России и Украины в список на пересмотр с возможностью понижения.

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