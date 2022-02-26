Абрамович откажется от руководства «Челси»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Российский бизнесмен Роман Абрамович прекратит руководить принадлежащим ему футбольным клубом «Челси».

Как сообщил сам бизнесмен, руководство клубом перейдет к попечителям благотворительного фонда «Челси».

Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году. С тех пор клуб пять раз выигрывал английскую Премьер-лигу, два раза Лигу чемпионов и два раза Лигу Европы.

Читайте также

Война Российское вторжение в Украину. Третий день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Российское вторжение в Украину. Третий день. Онлайн «Медузы»

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!