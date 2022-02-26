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Абрамович откажется от руководства «Челси»

Источник: ФК "Челси"

Российский бизнесмен Роман Абрамович прекратит руководить принадлежащим ему футбольным клубом «Челси».

Как сообщил сам бизнесмен, руководство клубом перейдет к попечителям благотворительного фонда «Челси».

Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году. С тех пор клуб пять раз выигрывал английскую Премьер-лигу, два раза Лигу чемпионов и два раза Лигу Европы.

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