Журналистку «Коммерсанта» Елену Черненко исключили из мидовского пула из-за антивоенного письма

Журналистку «Коммерсанта» Елену Черненко исключили из пула журналистов при МИД РФ с формулировкой «за непрофессионализм».

24 февраля Черненко опубликовала в своем телеграм-канале открытое письмо, в котором осудила российскую военную операцию в Украине. За сутки его подписали почти 300 журналистов российских СМИ.

Черненко попросила представителей МИДа не подвергать санкциям своих коллег, подписавших письмо.

Обращаюсь к Марии Владимировне Захаровой: очень прошу, не предпринимайте меры по отношению к другим подписавшихся коллегам. Вы написали мне, что я «подставила» людей и «прячусь за их спинами». И хоть я с такими формулировками не согласна, это письмо — действительно прежде всего моя инициатива. Я не считаю, что насилие и несправедливость в одном месте (на Донбассе) оправдывает насилие и несправедливость в другом (военную операцию). При этом в своих материалах я всегда старалась отражать все точки зрения и буду и далее к этому стремиться.