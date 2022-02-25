Журналистку «Коммерсанта» Елену Черненко исключили из мидовского пула из-за антивоенного письма
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Журналистку «Коммерсанта» Елену Черненко исключили из пула журналистов при МИД РФ с формулировкой «за непрофессионализм».
24 февраля Черненко опубликовала в своем телеграм-канале открытое письмо, в котором осудила российскую военную операцию в Украине. За сутки его подписали почти 300 журналистов российских СМИ.
Черненко попросила представителей МИДа не подвергать санкциям своих коллег, подписавших письмо.
Обращаюсь к Марии Владимировне Захаровой: очень прошу, не предпринимайте меры по отношению к другим подписавшихся коллегам. Вы написали мне, что я «подставила» людей и «прячусь за их спинами». И хоть я с такими формулировками не согласна, это письмо — действительно прежде всего моя инициатива. Я не считаю, что насилие и несправедливость в одном месте (на Донбассе) оправдывает насилие и несправедливость в другом (военную операцию). При этом в своих материалах я всегда старалась отражать все точки зрения и буду и далее к этому стремиться.