Украина нанесла авиаудар по военному аэродрому в Ростовской области

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Вооруженные силы Украины нанесли авиаудар по военному аэродрому Миллерово в Ростовской области.

Фотография предполагаемого места обстрела появилась в фейсбуке командования Воздушных сил ВСУ с комментарием «А кто это сделал». Российские власти не подтверждали факт обстрела, однако неофициальная информация о нем появилась в ряде российских СМИ. Baza сообщала, что после авиаудара на аэродроме начался пожар.

По данным источников издания «Блокнот», в результате авиаудара погибли четыре человека. Подтверждения этой информации нет. Сайт 161.ru пишет о пострадавших и отмечает, что в ходе обстрела не пострадала авиация, так как «все самолеты… находились в воздухе».

Российские вооруженные силы начали вторжение на территорию Украины утром 24 февраля. С начала войны Минобороны РФ не сообщало о собственных потерях. Власти Украины утверждают, что среди российских военных есть погибшие и что Россия потеряла десятки единиц техники, в том числе несколько самолетов и вертолетов.

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